Un congresso all’insegna della “pace”, almeno a prima vista, e una sezione da rifondare.

È senza dubbio questa la descrizione migliore per la mattinata che ha portato all’elezione di Anna Maria Barbero (attuale consigliera comunale del Pd) come nuova segretaria del Pd, al posto di Dario D’Ignoti.

Certo, non è mancata qualche polemica e alcuni riferimenti ad un passato (che non passa?) ma l’atmosfera da baci e abbracci virtuali c’era. Ora tocca vedere quanto durerà anche perché nel Pd sanmaurese non sono mica abituati ad andare d’accordo.

Poco prima dell’apertura del dibattito la Sindaca Giulia Guazzora [...]