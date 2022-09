Forse dalle parti del Comune qualcuno si è dimenticato che la linea 3 non esiste da più di un anno, dal giugno del 2021, dall’entrata in vigore della Sm1 e della Sm2 che mandarono in pensione proprio la linea 3.

Eppure, in quel di San Mauro, da quel momento, nessuno ha chiesto alla Gtt di rimuovere i pali che, in tutta la città, segnalano ancora la presenza delle fermate del 3. Peccato che il 3 non passi più da tempo.

Ma non è ancora tutto. In questi giorni, infatti, il Comune ha pensato bene di [...]