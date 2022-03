Non si placa lo scontro tra Rete Civica e la maggioranza che governa la città.

Parliamo dell’associazione intercomunale di San Mauro, Gassino, Castiglione e San Raffaele Cimena.

Il gruppo, con uno sguardo spostato a sinistra e una forte attenzione per l’ambiente e la sanità. Qui, Rete Civica, inizialmente nella coalizione della Sindaca Giulia Guazzora ha deciso di non partecipare più alle riunioni di maggioranza e, nelle ultime settimane, non ha risparmiato critiche, anche aspre, verso l’amministrazione. La scorsa settimana, dopo la pubblicazione del nostro giornale (dove si parlava di una segreteria del Pd scelta sulla base [...]