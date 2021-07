Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. È ancora polemica sulle nuove linee della Gtt che hanno preso servizio in città a partire dal 1 luglio. Dal 14 luglio, poi, sarà ufficiale anche il “taglio” del 57 che non arriverà più in via Mezzaluna.

In questi giorni a prendere la parola ci ha pensato il candidato del Patto Civico, Riccardo Carosso.