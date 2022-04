Che senso ha partecipare al Tavolo della Legalità se chi ne fa parte non rispetta le regole? Questa è la domanda che si sono fatti i consiglieri di opposizione Paola Antonetto (Fratelli D’Italia) e Marco Bongiovanni (Movimento 5 Stelle) e la risposta se la sono data chiara: non ha più senso partecipare al Tavolo della Legalità.

I due, quindi, non ci andranno più, almeno fino a quando l’Amministrazione (che fa parte del Tavolo come Comune e anche attraverso alcune liste di maggioranza) non farà “mea culpa” sul “caso Pellico”.

Parliamo dei lavori effettuati dentro la [...]