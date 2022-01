Il progetto che dovrebbe fare del ponte 11 settembre (in foto) di San Mauro un polo innovativo, in grado di raccogliere un’importante quantità di energia elettrica per le zone limitrofe è in via di definizione.

L’idea, si inserisce all’interno di un disegno molto più ampio che prevede un risparmio energetico notevole su tutti gli edifici pubblici della città. Un’installazione che, in ogni caso, farà risparmiare il comune e di conseguenza i cittadini.

Il canone per la bolletta elettrica degli edifici pubblici, nonostante la progettazione e la messa in funzione del ponte, sarà comunque inferiore [...]