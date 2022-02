È una lettera straziante quella pubblicata, venerdì mattina, sulla pagine del quotidiano nazionale Repubblica.

L’autrice è Daniela Macagno e al centro della discussione c’è una struttura sanitaria, Rsa, del nostro territorio.

“Sono figlia – scrive – di un ospite della Rsa Sereni Orizzonti di San Mauro (Torino). Non vedo mia madre da dicembre. Da allora la struttura è chiusa perché, periodicamente, alcuni ospiti risultano positivi, ma asintomatici in quanto tutti busterizzati. Ci viene detto che queste sono le regole dell’Asl. Da lunedì potremo togliere le mascherine all’aperto e andare in discoteca, ma i nostri cari continuano ad essere isolati dal mondo. Chiedo di aiutarci a rivedere i nostri genitori, prima che sia troppo tardi!”.

