Riusciva a carpire la fiducia di persone con disponibilità economiche convincendole a partecipare ad aste giudiziarie per l’acquisto di immobili, auto e mezzi agricoli. Stefania Garau, 39 anni, di San Mauro Torinese (avvocato Raffaella Orsello) partecipava a aste bandite nei tribunali di mezza Italia grazia alla sua attività “Centro Aste di Garau Stefania” in via Italia 8 a San Mauro. Alle persone facoltose faceva anche firmare documenti su carta intestata con tanto di intestazione dei tribunali e con logo della Repubblica Italiana.

Ma le aste erano delle vere e proprie truffe.

Nei suoi confronti, [...]