L’ordinanza sulla Pellico non era perfetta, le imprecisioni denunciate della minoranze c’erano. Si tratta del documento del 27 gennaio che prevedeva la chiusura della scuola di via 25 aprile per un giorno.

In particolare le mancanze riguardano l’articolo 54 comma 4 del Tuel che prevede l’invio preventivo del documento al Prefetto. È tutto scritto in una lettera arrivata lunedì 4 aprile in Comune e che anche le minoranze hanno avuto la possibilità di leggere per intero.

Nel documento si legge come la Prefettura abbia chiesto di “regolarizzare il provvedimento, con la rimessa nei termini [...]