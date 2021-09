Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica Legambiente Settimo e Legambiente Settimo Gruppo San Mauro hanno partecipato per il quarto anno alla Festa Patronale della Città. E’ stato distribuito materiale dell’Associazione e il Manifesto di Impegno Ambientale per le elezioni amministrative del 3/4 ottobre 2021 che è stato inviato ai quattro Candidati a Sindaco chiedendo l’adesione totale o parziale del documento e l’impegno, qual’ora eletti, a mettere in pratica quanto sottoscritto.

Il manifesto dell’associazione è composto da 7 punti.

Si parte dal consumo di suolo.

“Il consumo di suolo – scrive Legambiente – si porta dietro a livello di ecosistemi compromessi: il mancato assorbimento del terreno delle acque piovane che provocano alluvioni, la riduzion e o addirittura l’eliminazione della capacità dei suoli di assorbire e immagazzinare, per tantissimi anni, elevate quantità di carbonio, che una volta finito in atmosfera si trasforma in anidride carbonica (CO2), il mancato assorbimento di calore che contribuisce al riscaldamento globale, la riduzione di terreno agricolo”. Per questo l’associazione chiede lo stop totale alle nuove costruzioni su terreno vergine o aree verdi attrezzate. Per quanto riguarda, poi, verde pubblico e agricoltura Legambiente chiede: “la realizzazione, coinvolgendo i distretti scolastici, di una serie di iniziative di “educazione alimentare” in collaborazione anche con Associazioni”. Sulla mobilità sostenibile l’associazione chiede un impegno per la realizzazione un piano delle rete pedonale che colleghi San Mauro anche alle altre città confinanti. Si passa, poi, al decoro urbano e ai rifiuti. Gli ambientalisti chiedono un’attenzione alla pulizia, l’impegno a migliorare la raccolta differenziata e, contro l’inquinamento atmosferico, la non installazione delle antenne 5g. Infine, una particolare attenzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il benessere degli animali.

