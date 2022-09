Eccolo il livello della campagna elettorale anche in quel di San Mauro. Ad “alzarlo”, si fa per dire, è il capogruppo del Pd, Rudy Lazzarini che propone una finissima analisi. Secondo lui, stando all’immagine postata su Facebook, Fratelli d’Italia dovrebbe tornare al suo posto: il bidone dell’immondizia. E per chi avesse ancora qualche dubbio è lo stesso Lazzarini a precisare tra i commenti: “Tutto torna… da dove è arrivato”. Come a dire che il partito di Giorgia Meloni arriva dalla monnezza e deve ritornare nella monnezza. Ora: è davvero questo [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.