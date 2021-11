SAN MAURO TORINESE. Si continua a lavorare alla riapertura della piscina di Piazza Gramsci a San Mauro Torinese. In queste prime settimane l’amministrazione ha effettuato i primi incontri.

“Ci sono stati confronti – spiega la Sindaca – con possibili gestori per riuscire, poi, a scrivere un bando adeguato per chi si troverà a gestire. È stato anche fatto un sopralluogo con Enel X per valutare la riqualificazione energetica della caldaia. Stiamo pensando, poi, ad altri interventi di manutenzione, anche per quanto riguarda il tetto”. Nulla da fare, invece, [...]



