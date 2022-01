Un nuovo look per l’area centrale di San Mauro? No.

È questa la decisione presa qualche settimana fa dall’amministrazione della Sindaca Giulia Guazzora.

Parliamo di uno dei progetti ereditati dalla giunta dell’ex primo cittadino Marco Bongiovanni.

La passata amministrazione, infatti, aveva aderito al bando Regionale per la “Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali” con un progetto dal valore complessivo di circa 200 mila euro.

Da parte della Regione, invece, sarebbe arrivato un contributo di circa 76 mila euro. Il comune, quindi, avrebbe dovuto spendere, di tasca sua, più di [...]