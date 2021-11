SAN MAURO TORINESE. Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli D’Italia, ed ex assessore a San Mauro, qualche giorno fa, è incappata in una gaffe mentre era ospite su Rai1 alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”. A un certo punto, la conduttrice Serena Bortone rivolge una domanda ad Augusta Montaruli:

“Giorgetti ha detto che Salvini deve scegliere se essere più Meryl Streep o Bud Spencer. Giorgia Meloni che ruolo si riserva?”. La risposta di Augusta Montaruli? Questa: “Noi siamo italiani, quindi né uno né l’altro”. È bene dire che Bud Spencer è uno pseudonimo. Ed è lo pseudonimo di Carlo Pedersoli, attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano. Quando il video della sua gaffe è diventato virale la Montaruli ha chiesto scusa.

“Non sto a giustificare – commenta – la risposta infelice e sbagliata. Chiedo tuttavia scusa pubblicamente perché quando si sbaglia lo si ammette e basta, senza fronzoli. Sulle critiche al mio livello culturale e su come si “farebbe carriera”, lasciandomi scivolare le cattiverie gratuite che leggo, spero che il mio grado di preparazione non sia misurato solo da questo, in ogni caso è verificabile quotidianamente”.

