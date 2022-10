È di nuovo polemica sulla fascia tricolore della prima cittadina Giulia Guazzora.

La Sindaca ha utilizzato il vessillo martedì scorso per protestare, insieme ad altri amministratori, contro la legge “Allontanemento zero”, in discussione nel Consiglio Regionale.

Il disegno di legge “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti” è in Consiglio regionale in Piemonte e continua a fare discutere fuori e dentro l’Aula.

La proposta risalente a ormai tre anni fa da parte dell’assessora regionale al Welfare, Chiara Caucino, che mira a ridurre al minimo gli affidamenti dei minori a [...]