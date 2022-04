Di seguito il testo della lettera

“In seguito agli eventi accaduti in data venerdì 1 aprile 2022, inerenti a disservizi sulla rete idrica, che hanno procurato parecchi disagi a tutte quelle attività che sull’acqua basano il loro lavoro e sono state costrette ad interrompere il servizio per ore, soprattutto in una fascia oraria, quella del pranzo, nella quale hanno la maggior affluenza di clientela, con evidenti danni economici