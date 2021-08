Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. La piscina di Piazza Gramsci è ormai chiusa da un anno e mezzo, dall’inizio della pandemia da covid19.

I gestori dell’impianto, SportManagement, su 45 impianti che avevano in gestione in Italia, ne hanno riaperti solo una ventina. Hanno riaperto solo gli impianti più redditizi. L’amministrazione, in queste settimane, ha lavorato per riaprire la struttura, almeno durante l’estate con un affidamento “ponte”.