Per la riapertura c’è ancora da aspettare, probabilmente fino a settembre, ma la piscina ha un nuovo gestore che potrà disporre dell’edificio per un anno. Si tratta della società Torino81 che pagherà anche un canone, circa 4 mila euro.

La Società Cooperativa nasce a febbraio del 1997 per volontà di un gruppo di appassionati degli sport acquatici con esperienze dirigenziali sportive che, in previsione della chiusura per totale ristrutturazione e messa a norma della piscina “Monumentale” propose alla Città di Torino di ottenere in concessione, in regime sociale, un impianto cittadino al fine di poter [...]