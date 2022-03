Lunedì è arrivata in Consiglio Comunale un ordine del giorno sull’eutanasia.

Nel documento, firmato da tutta la maggioranza escluso Aldo Parola (Impengo per San Mauro), e da Marco Bongiovanni (Movimento 5 Stelle) si chiedeva un’accelerazione al Parlamento in tal senso. Serve una legge, serve da tempo, ma non si è ancora fatta.