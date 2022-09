Quest’anno la classica fiera della patronale, il 20 settembre, si terrà solo in via Martiri della Libertà? No, come al solito partirà da Via Roma, percorrerà il ponte Vittorio Emanuele e infine arriverà in via Martiri. Peccato che, però, sul programma pubblicato dall’amministrazione comunale ci sia scritto altro. Un programma che, quindi, presenta un errore piuttosto grossolano su quello che è l’evento, da sempre, più importante e caratteristico di tutta la patronale. Insomma, l’ennesimo scivolone sulla comunicazione di un’amministrazione che non riesce neanche a controllare l’elenco degli eventi della patronale prima della pubblicazione.

Eppure, nonostante qualcuno [...]