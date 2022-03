Nuova settimana, nuovo caso politico. La consigliera di maggioranza, Lisa Sartori, è ufficialmente membro del gruppo degli amministratori “No green pass”. Questa mattina, insieme al Coordinamento Nazionale Amministratori Locali No Green Pass, come da richiesta, è stato ascoltata dalla Prefettura di Torino nella figura del Vicecapo di Gabinetto. La consigliera sanmaurese era già salita agli onori della cronaca proprio durante il primo Consiglio Comunale, nel mese di ottobre 2021, quando si insediò la nuova amministrazione della Sindaca Giulia Guazzora. In quel caso non partecipò alla seduta perché non riuscì ad ottenere in tempo il green [...]





