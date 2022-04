Il 19 Aprile è mancato Nando Tonon, appassionato politico e scrittore di saggi e romanzi che hanno raccontato anche San Mauro.

È stato Assessore alla Cultura ed all’Ambiente, tra il 1999 e il 2001, nell’Amministrazione Angelo Santoro in rappresentanza di Rifondazione Comunista.

Per quanto riguarda la letteratura Nando Tonon ha esordito nel 1989 con una ambiziosa fatica letteraria, “La divina tragicommedia di San Mauro”, rivisitazione in chiave satirica del viaggio dell’Alighieri, concepita in terzine dantesche e linguaggio para-trecentesco per colpire con feroci strali i propri concittadini.

L’opera, articolata in tre cantiche, venticinque canti e circa 3.500 endecasillabi, [...]