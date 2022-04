La Sindaca Guazzora che si è sempre descritta come una civica, non iscritta al Pd, senza i soldi del Partito Democratico e dei suoi massimi esponenti non avrebbe stampato neanche un volantino.

È questo quanto emerge dai dati pubblicati, negli ultimi mesi, sul sito del Comune di San Mauro.

I candidati a Sindaco alle ultime elezioni hanno dovuto rendicontare le spese della campagna elettorale che ha visto la vittoria di Giulia Guazzora nell’ottobre del 2021.

La più “spendacciona” è stata la vincitrice delle ultime elezioni, l’attuale Sindaca, con una spesa di circa 7 mila euro.

E fin [...]