Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. Nel consiglio comunale di lunedì 28 giugno sono stati deliberati il nuovo regolamento Tari e le tariffe per il 2021.

Sono in arrivo, con copertura di fondi statali, nuove riduzioni del 50% della parte variabile per le utenze non domestiche che durante il lockdown sono rimaste ferme.

Sono stati introdotti anche nuovi sconti, validi solo per il 2021, per le Utenze domestiche con ISEE da 9600 euro fino a 25.000 euro.

Nelle nuove tariffe saranno penalizzate, lievemente, nella parte fissa, le famiglie più numerose.

Ecco la tabella per gli sconti sulla parte variabile.

Con un Isee inferiore agli 8000 euro è previsto uno sconto del 35% della parte variabile.

Con un Isee tra 8000 e 9600 euro ci sarà sconto del 25 % della parte variabile.

Tra 9600 e 25 mila euro uno sconto del 15% della parte variabile.

Prosegue, dunque, l’azione dell’amministrazione comunale, anche con l’aiuto di fondi statali, per dare una mano alle tante attività messe a dura prova dalla pandemia, costretta a chiudere per molti mesi durante il periodo di lockdown.

Un aiuto, poi, arriva anche per i privati che potranno avere delle agevolazioni.

Commenti