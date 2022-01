Un muro della gentilezza. In via XXV Aprile 66, presso il Centro culturale polivalente, ogni cittadino potrà lasciare abiti, coperte e sacchi a pelo non più utilizzati che potranno essere prelevati, senza alcuna formalità, dalle persone in condizioni di difficoltà, negli orari di apertura al pubblico della struttura.

Volontari civici del Comune vigileranno sul rispetto del decoro urbano. Il Muro della Gentilezza (Wall of Kindness), il cui motto è «Se non ne hai bisogno, lascialo. Se ne hai bisogno, prendilo» rappresenta un fenomeno di carità per i senzatetto che ha preso il via in Iran, [...]