La presa di posizione più a destra in tema di aborto, nell’ultimo Consiglio Comunale, è arrivata da un consigliere della maggioranza di centrosinistra, Aldo Parola.

E non è una novità visto che, in tema di diritti civili, l’esponente di Impegno per San Mauro aveva segnato la sua distanza dal centro sinistra già sul tema dell’eutanasia. Potremmo ribatezzarlo il “Pillon” della sinistra sanmaurese.