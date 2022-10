Nell’ultimo Consiglio Comunale si è parlato, nuovamente, di viabilità e di alta velocità.

Tutto grazie ad una mozione presentata dal consigliere dei Due Ponti, Riccardo Carosso.

“È stato più volte segnalato negli anni – si legge nel testo – dai residenti di Via Settimo a tutte le autorità competenti, il problema legato all’alta velocità e di conseguenza delle vibrazioni nel tratto di strada che congiunge la tangenziale a via Settimo, passando dalla rotonda adiacente al parco della Mezzaluna, fino al semaforo di Via Speranza”.

In quel tratto di strada, infatti, circolano mezzi pesanti (autotreni e [...]