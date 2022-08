Non sempre i consigli comunali devono portare con sé un alone di polemica e sconforto: qualche volta (seppur rara) c’è un happy ending, e questo è stato proprio il caso dell’ultimo consiglio cittadino, tenutosi lunedì 25 luglio. L’argomento tanto gettonato, con il regolamento approvato all’unanimità, è stato il voto per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani sanmauresi.

Gli orti urbani consistono in degli spazi verdi di proprietà comunale, la cui gestione è affidata per un periodo limitato ai singoli cittadini. “Abbiamo stabilito la creazione di 32 spazi, per dimensioni comprese tra i 48 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.