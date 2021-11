SAN MAURO TORINESE. Ha preso il via “ECLETTICA. La Nuova Stagione” del Cinema Teatro Gobetti di San Mauro. Venerdì 22 e sabato 23, in prima nazionale, Barbara De Rossi e Enzo Decaro hanno portato in scena lo spettacolo “Lettere d’amore” di A.R. Gurney, una nuova produzione E20inscena diretta dalle sapienti mani di Emanuela Giordano.

Il testo è stato rappresentato per la prima volta in America nel 1988, con l’autore stesso nei panni del protagonista maschile. Due anni dopo l’opera è candidata al Pulitzer e, da allora, moltissimi grandi nomi del cinema [...]



