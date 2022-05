Questa sera il Tavolo sanmaurese ha perso ogni dignità cacciando i giornalisti dalla riunione convocata per “interrogare” i consiglieri comunali Paola Antonetto e Marco Bongiovanni.

I due esponenti della politica locale erano stati chiamati dopo aver comunicato la decisione di abbandonare il tavolo (e a questo punto hanno fatto bene, scappate proprio) in seguito al “caso Pellico” (una serie di lavori affidati senza rispettare le normali procedure).

Epperò, a San Mauro, quando si parla di legalità, sembra quasi di stare tra massoni.

“Non fai parte del tavolo, te ne devi andare”, così ha parlato il coordinamento del Tavolo della Legalità formato da Serena Stefani (Alternativa Democratica), Marta Sacco (Libera) e Lara Loi (Sosteniamo San Mò) mentre cacciava i giornalisti. Ma la perla delle perle l’ha detta proprio l’esponente di Libera, la rappresentante del sancta sanctorum della legalità: “Non vogliamo scandali stasera” e quindi i giornalisti che non fanno parte del tavolo se ne devono andare. Libera che caccia i giornalisti? Si, capita a San Mauro.

E chi se ne frega, dunque, della trasparenza, dell’interesse pubblico della riunione, di un incontro convocato per parlare di alcune “irregolarità” commesse dal Comune sul “caso Pellico”, questioni che sono nell’interesse di tutti i cittadini, non solo di quelli (20 in tutto?) del benedettissimo tavolo della legalità.

Impassibile, come spesso capita ultimamente, l’amministrazione comunale: la Sindaca Giulia Guazzora non ha aperto bocca, l’assessore Daisy Miatton, a cui tanto piace apparire, non ha aperto bocca, il consigliere comunale del Partito Democratico, Matteo Fogli, non ha detto nulla, il consigliere Bruno Bonino (quello che si erge a strenuo difensore della legalità sempre e comunque) non ha detto nulla, l’Anpi non ha detto nulla.

Meritano una menzione la consigliera comunale di Fratelli D’Italia, Paola Antonetto, e quello del Movimento 5 Stelle, Marco Bongiovanni: “Per me può restare, – hanno detto – non è un problema”. Ma la santissima trinità che governa il Tavolo ha detto “No”, la giornata mondiale della libertà di stampa, a San Mauro, quindi, si conclude così: con la cacciata di un giornalista dal tavolo della legalità. Un tavolo che, con la sceneggiata di stasera, ha perso ogni dignità.

