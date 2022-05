In settimana è scoppiato un vero e proprio putiferio sui social network dopo l’annuncio dei due consiglieri di minoranza (Paola Antonetto e Marco Bongiovanni) di abbandonare il Tavolo della Legalità (stasera saranno ricevuti dal tavolo per spiegare le motivazioni della scelta). Il consigliere della maggioranza, Bruno Bonino, ci è andato giù pesante ricordando i processi per ‘Ndrangheta che hanno coinvolto Fratelli D’Italia (partito della Antonetto) anche in Piemonte. Che senso ha partecipare al Tavolo della Legalità se chi ne fa parte non rispetta le regole? Questa è la domanda che si sono fatti i [...]





