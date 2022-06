O fate i bravi oppure niente cioccolatini. È sembrato essere questo, più o meno, il senso della dichiarazione del consigliere di maggioranza di Impegno per San Mauro, Aldo Parola. Tutto durante il Consiglio Comunale andato in scena martedì sera. Peccato che, in questo caso, i “ciocciolatini” non fossero semplici dolcetti ma le commissioni consiliari che il Presidente, proprio Parola (nel caso della numero 4 su Lavoro, Commercio, Artigianato ecc ecc…) dovrebbe convocare a prescindere dalla “condotta” dei suoi scolaretti (i consiglieri che ne fanno parte). La lettura del consigliere, però, è diversa e l’ha esternata [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.