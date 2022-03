La sentenza del 21 marzo, del Tribunale di Ivrea, scritta dal giudice Meri Papalia rischia di fare “storia” per quel che riguarda il semaforo all’incrocio tra via Speranza e via Italia.

Anche perchè, in questo caso, non siamo più davanti ad una sentenza di un Giudice di Pace ma in sede civile.

Il documento di 9 pagine non solo annulla l’ennesima multa (presa da un automobolista in transito da Torino il 27 Settembre 2020) e condanna il Comune a pagare 400 euro ma demolisce e smonta, pezzo a pezzo, tutta la linea difensiva messa in [...]