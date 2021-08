Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. Via libera dal Consiglio comunale di Torino per l’accordo territoriale tra i Comuni di Beinasco, Orbassano, Rivalta, San Mauro e la Città Metropolitana per il coordinamento dell’iter procedimentale per il Progetto di fattibilità del tracciato della Metro 2.