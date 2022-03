Parco della Pragranda, Parco L’Eliana, Cinema Gobetti, Centro Polifunzionale, Sala Consiliare di San Mauro.

Queste sono state le tappe della “XXVII Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” voluta dalla Sindaca Giulia Guazzora e dal Tavolo per la Legalità affinché in città si celebrasse la giornata che ogni anno si Libera porta nei capoluoghi e nelle province italiane, il primo giorno di primavera, il 21 marzo.

Tanti i partner della giornata, fra cui la Croce Rossa e il Centro Sociale Boccardo. 1006 nomi sono stati scanditi agli angoli della [...]