Vedrete… quando andremo in appello, davanti ad un giudice vero e proprio, ribalteremo tutte le sentenze. Ebbene, le cose non stanno andando in questo modo: mercoledì un giudice ordinario di Ivrea ha respinto uno dei ricorsi presentati dal Comune.

Era stato questo, negli ultimi anni, il “racconto” dell’amministrazione sulla querelle del semaforo di via Speranza.

Da un paio d’anni, infatti, l’apparecchio è al centro di una contesa giudiziaria: tantissimi cittadini hanno fatto ricorso e hanno vinto. Perché? Perché l’amministrazione dell’allora Sindaco, Marco Bongiovanni, al momento dell’installazione del semaforo, si dimenticò la delibera di giunta che autorizzava [...]