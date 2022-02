Il 19 febbraio, sulla pagina Facebook del Comune di San Mauro è apparso il seguente messaggio.

“Dalla settimana prossima (quindi l’ultima di febbraio, ndr) – si legge – il centro tamponi di San Mauro Torinese sarà a disposizione per i residenti sia per la verifica della positività sia per la fine quarantena.Sarà possibile prenotare direttamente il tampone attraverso questo link: https://forms.gle/qMBhxudp3AdeUJWm8”.

Si tratta del centro tamponi di via XXV aprile che ha trovato posto (dal 12 gennaio) nella Sala Antonetto del centro multimediale sanmaurese. Dopo la fase acuta della pandemia, però, la richiesta di [...]