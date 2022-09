Fiero ed orgoglioso di essere stato candidato dalla Lega nel collegio plurinominale del Senato piemonte uno. Un grosso ringraziamento a Riccardo Molinari, Alessandro Benvenuto e Matteo Salvini per la fiducia in me riposta. Sarà come sempre per me un onore rappresentare la Lega e cercare di portare ad essa più consenso possibile”.

Con queste parole il capogruppo sanmaurese della Lega, Roberto Pilone, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni politiche nella lista del Carroccio.

Pilone è un volto storico della politica sanmaurese, assessore ai tempi delle giunta di Giacomo Coggiola e ora [...]