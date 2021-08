Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURO TORINESE. È sempre così: quando non si fa nulla qualcuno si lamenta quando invece ci sono eventi qualcun altro si lamenta del troppo rumore, dei disagi eccetera eccetera.

Questo è quanto successo nelle ultime settimane per quanto riguarda i residenti di Piazza Mochino alle prese con la Festa della Birra (in foto) andata in scena 10 giorni fa. Il tema è stato portato in consiglio dal capogruppo di Impegno per San Mauro, Ugo Dallolio.

“I cittadini – spiega l’ex Sindaco – chiedono se c’è la possiiblità di spostare le feste altrove per evitare disagi”. Un’eventualità già considerata dal Sindaco. “Agli abitanti di Piazza Mochino – precisa – avevo già risposto che alcune feste sarebbero state ubicate in un altro luogo. All’epoca l’idea era di fare la festa della birra in Pragranda o in Piazza Nassirya. Quest’anno, però, volendo recuperare la documentazione prevista per l’anno scorso abbiamo, però, deciso di mantenere la zona classica. Altrimenti gli operatori economici, già in crisi, avrebbero dovuto rifare progetti e pagarli. La possibilità di spostare la festa altrove c’è ma alcune festività rimarranno nelle piazze classiche”.

