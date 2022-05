Prosegue lo scontro sulla linea 8.

Si tratta della nuova tratta che, da ormai quasi un anno, ha sostituito la vecchia linea 57 che aveva il suo capolinea in via Mezzaluna.

Ebbene: con l’introduzione dell’8 al posto del 57 il capolinea si è spostato in Piazza Mochino. Per gli abitanti di via Mezzaluna, oggi, andare all’ospedale San Giovanni Bosco richiede l’utilizzo di ben tre pullman contro il solo 57 che bastava fino a poco tempo fa.

Il tema era già stato discusso durante l’ultima campagna elettorale e quasi tutti i candidati a Sindaco avevano promesso una [...]