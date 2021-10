È un trionfo quello di Giulia Guazzora (sostenuta da Pd, Impegno per San Mauro e Giulia Guazzora Sindaca) e di tutto il centrosinistra che torna a governare la città dopo 5 anni di pausa. L’ex assessore della giunta di Marco Bongiovanni guiderà la città per i prossimi 5 anni.

La Guazzora si porta a casa il 58,48% dei voti (4434), Paola Antonetto (centrodestra, Lega, Fratelli D’italia, Forza Italia e Uniti per San Mauro), invece, si ferma al 41,72% (3174). In città hanno votato 7807 elettori, per un affluenza che è arrivata al 49,51%, 9 punti [...]