Se ne parla nei corridoi del Comune ormai da mesi.

La giunta deve aumentarsi lo stipendio? Si? No?

Tra i più perlessi ci sarebberi alcuni consiglieri di maggioranza e la Sindaca stessa che per ora tentenna sul tema. Più convinti, invece, secondo quanto si mormora, alcuni assessori. Eh già, l’aumento, infatti, non sarebbe solo per la prima cittadina ma, a scalare, ricadrebbe su tutta la giunta e pure sulla Presidente del Consiglio, Maria Vallino.