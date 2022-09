“Un grave incidente sul lavoro si è verificato presso il Polo Logistico Iveco di San Mauro Torinese, dove un lavoratore ha riportato una seria lesione a una mano durante l’uso di una sega circolare“. Lo rende noto la Fiom Cgil in un comunicato. “La sicurezza sul lavoro non può essere uno spot da utilizzare una tantum a seconda delle stagioni, quanto accaduto oggi dimostra che le lavoratrici e i lavoratori quotidianamente sono soggetti a gravi incidenti traumatici e permanenti e questo non è più accettabile“, commenta Ugo Bolognesi, responsabile stabilimenti Iveco per la Fiom Cgil di Torino. “La Rsa Fiom-Cgil aveva più volte segnalato all’azienda – aggiunge – la pericolosità dello strumento, invitando quest’ultima ad aumentare le misure di sicurezza. Confidiamo in un pronto intervento degli organi competenti per far luce sull’accaduto. Nelle prossime ore valuteremo quali iniziative mettere in campo a tutela delle lavoratrici e lavoratori di questo stabilimento”.

