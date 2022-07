È una mattinata straziante quella di lunedì a San Mauro.

In città è lutto cittadino per i funerali di Kevin Esposito e Edoardo Lapertosa. Le saracinesche dei commercianti sono a metà, in segno di rispetto, per il grande dolore che tutto il paese sta vivendo ormai da giorni e giorni dopo un lutto inspiegabile, incommentabile.

Davanti alla chiesa di San Benedetto, lunedì mattina, alle 10, c’erano tantissime persone: parenti, amici, commercianti, istituzioni o anche semplici cittadini che hanno scelto di partecipare per dare un segno di vicinanza alla famiglia di Kevin Esposito, 17 anni.





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.