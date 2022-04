“Devo dire che ho rivissuto un po’ la giornata di otto anni fa, era stata una mia idea la creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e riproporlo oggi per me è stata veramente una gioia. Ho trovato dei ragazzi meravigliosi, che hanno una proprietà di linguaggio e nell’esprimere le loro proposte che è impressionante per l’età che hanno» questo il commento della Presidente del Consiglio Comunale di San Mauro Torinese, Maria Vallino, in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), tenutasi durante la mattinata di giovedì 7 aprile al Cinema Teatro [...]





