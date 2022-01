Sembravano “Le comiche” di Paolo Villaggio e Renato Pozzetto e invece era tutto vero. Il debito degli ex gestori piscina? È di 57 mila euro dice l’ex Sindaco Bongiovanni. No, 57 mila euro è il 7% del debito totale, dice la neo Sindaca Guazzora. C’è una causa in corso con gli ex gestori, dice Guazzora. No, c’è una risoluzione consensuale, dice Bongiovanni. Tutto e il contrario di tutto ma una cosa è certa: l’attuale assessore allo sport, Daisy Miatton, non ne sa una ceppa. E non ne sapevano nulla neanche i consiglieri [...]





