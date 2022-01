L’iniziativa “Favole al telefono” trae spunto da uno dei più famosi libri di Gianni Rodari.

Rodari nel suo libro “Favole al telefono” aveva immaginato una bambina che tutte le sere aspettava che il suo papà, lontano da casa per lavoro, telefonasse per raccontarle una storia perché, altrimenti, non sarebbe riuscita ad addormentarsi.

Di qui l’idea di telefonare per portare la lettura ad alta voce nelle case dei bambini e degli anziani, grazie al prezioso coinvolgimento di lettori volontari che affiancano le attività delle biblioteche.

L’iniziativa infatti prevede che ciascuna famiglia o ciascun cittadino possa prenotare una favola [...]