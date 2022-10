Gli eventi culturali, o di semplice animazione, in città, ormai, sono quasi sempre firmati dall’Associazione culturale E20inscena.

D’altronde in Municipio c’è la sinistra, la concorrenza piace poco, e allora si è pensato di instaturare una sorta di “assessorato alla cultura e agli eventi” esterno al Comune.

È necessaria una ulteriore precisazione: non parliamo di un’associazione del territorio, non è presente sull’albo delle realtà associative locali e, stando all’ultima visura camerale, di cui siamo in possesso, risulterebbe avere la sua sede in via Graziano Ascoli, a Torino.

Ma facciamo un passo indietro.

Il gruppo è arrivato a San Mauro [...]