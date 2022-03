Rinasce il “Toro Club” di San Mauro.

Il circolo nato nel 2006 si è rinnovato e ha presentato la nuova avventura sabato 12 marzo in via Torino 170A. Tantissimi i tifosi granata che hanno partecipato alla ricostruzione del “Toro Club San Mauro”, che dopo le elezioni cittadine è stato rimesso in piedi dall’entusiasmo di alcuni sostenitori orfani dell’antico Club cittadino. Il direttivo è composto da Rocco Del Sonno e dai Vice presidenti Antonella Gullaci e Andrea Savio, e fra i suoi membri anche Giancarlo Camolese, leggenda granata originaria proprio del quartiere “Sant’Anna”.

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.