SAN MAURO TORINESE. Durante il consiglio comunale di lunedì sera il “pasticcio neve” dell’8 dicembre è tornato al centro della discussione grazie a due interrogazioni presentate dall’opposizione.

“La neve a San Mauro è normale – commenta Paola Antonetto, Fratelli D’Italia – non è come se nevicasse a Phuket per cui dovrebbe essere normale parlare di neve, scorte di sale e queste cose qui”.